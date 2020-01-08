Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversitedeki 'Patiler' yuvasız kalmadı

Üniversitedeki 'Patiler' yuvasız kalmadı

Kampüste kulübeler yerleştirirken görüntüler

Öğrenciler Hayvan Basın Mensupları Irak Sokak Hayvanları 

-Rektör Çomaklı'nın açıklaması
-Öğrencilerden görüntüler
-Kulübelerden görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Rektör Çomaklı, öğrenciler ile birlikte hayvan kulübelerini yerleştirdi ESKİŞEHİR

- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri ile birlikte soğuk havalarda kampüsteki hayvanların yararlanabilmesi için belirli bölgelere kulübeler yerleştirdi. Eskişehir’de soğuyan havalar ile birlikte sokaktaki canlar zaman zaman zor zamanlar geçirirken, Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen proje ile birlikte hayvanlar yalnız bırakmadı. Hayvanların soğukta yararlanabilmesi için Anadolu Üniversitesi Atölyeleri tarafından hazırlanan kulübeler kampüsün çeşitli noktalarına koyuldu. Rektör Şafak Ertan Çomaklı, bizzat öğrenciler ile birlikte kulübeleri yerlerine bırakırken etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık da katıldı.
“Bu kulübeler daha güzel şeylerin başlangıcı diyebiliriz” Kulübelerin dağıtımı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rektör Çomaklı, bu gibi projelerle sokak hayvanları için yapılacak yardımların artacağını ifade etti.
Çomaklı, “Bu etkinlik öğrencilerimiz tarafından yapılmakta. Bildiğiniz üzere Üniversite içinde yapılan bütün etkinlikleri artık öğrencilerimiz düzenliyor. Allah’ın sessiz melekleri dediğimiz kampüsümüzde ki hayvanlar için kulübe yapmaya karar verdik. Bu kulübeler daha güzel şeylerin başlangıcı diyebiliriz önümüzdeki günlerde farklı planlarımız bulunmakta. Bugün itibariyle bu kulübeleri yerleştiriyoruz. Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile birlikte bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Havaların soğuduğu ve kış şartlarının ağırlaştığı şu günlerde hayvanlar için bu durumu ikame etmemiz gerekmekte. Bugün itibari ile altı adet kulübe kampüste uygun gördüğümüz yerlere yerleştirildi, ilerleyen günlerde de bu kulübe sayısı artacak” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı