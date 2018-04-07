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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversitedeki katliamda ölen dekan yardımcısı Mikail Yalçın toprağa verildi Haberi

Üniversitedeki katliamda ölen dekan yardımcısı Mikail Yalçın toprağa verildi Haberi

Cenazeden görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

Matematik Öğretim Üyesi Osmanpaşa Öğretmen Yüksek Lisans 


- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü 4 kişiden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Yalçın, Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. 2011 yılında ESOGÜ'de araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Yalçın, doktorasını tamamlayarak 2016 yılında öğretim üyesi oldu. 2018 yılında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanan Yalçın, evli ve 1 çocuk babasıydı. Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Armağan, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Armağan, 2012 yılında ESOGÜ'de doktora eğitimine başladı.
2013 yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak işe başlayan Armağan, aynı yıl ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirildi. Armağan, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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