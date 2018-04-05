Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü

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( ESKİŞEHİR - TOPLU)- Osmangazi Üniversitesi'nden saldırı açıklaması ESKİŞEHİR



- Osmangazi Üniversitesi Röktörlüğü, 4 kişinin hayatını kaybettiği silahla saldırı olayı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Üniversitemiz camiasına sabır ve baş sağlığı diliyoruz" diye belirtildi. (İHA-Y)

