Üniversitede dolandırıcılık iddiası İzle

-Basın açıklaması

-Abdulkadir Demirkıran'ın konuşması



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) - Öğrenciler dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu TEKİRDAĞ



- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğretim gören bir grup öğrenci, online dil programı satan bir firma tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Tüketici Hakem Heyetine şikayetçi oldu. Üniversite yerleşkesi içerisinde kendilerine ‘Ücretsiz Dil Programı’ denilerek bir sözleşme imzalatıldığını belirten öğrenciler daha sonra bu sözleşme üzerinden kendilerine bin 400 lira borç çıkarıldığını ifade etti.

Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasıyla ‘Hızlı Dil Öğrenme Paketi’ olarak kendilerine bir ürün tanıtıldığını ve '14 gün boyunca bu ürünü ücretsiz kullanılabileceğinin’ kendilerine söylendiğini belirterek, daha sonra arayıp aboneliği iptal etmelerine rağmen kendilerine 15 gün sonra borç çıkarıldığını ifade etti.

"14 gün öğrenciler oyalanıyor daha sonra borç çıkarılıyor” Grup adına açıklama yapan Muhammet Emin Kavak, bir firma tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hızlı dil gibi eğitim paketlerinin pazarlandığını ifade ederek, "14 günlük deneme süresi bedava olan paketle ilgili sözleşmeyi öğrencilere imzalatan çete, cayma hakkını kullanmak isteyen öğrencilere 'Sözleşmeniz iptal edildi’ diyor. Kimisine 'iptal ediliyor’ deniyor. 14 gün bu şekilde oyalayan şahıslar, yine ısrarla 'başka bir şey yapmaya gerek var mı?’ diye soran öğrencilere 'başka bir şey yapmanıza gerek yok size sözleşmeyi göndereceğiz’ denilerek oyalıyorlar. Yine 14 gün sonlarında arayan mağdurlara ilk söylediklerinin tersi olarak 'cayma bildirimini posta yoluyla gönderecektiniz’ diyorlar. Sonra 15. günde ‘borcunuzu ödeyin aksi takdirde icrayla tahsil edeceğiz’ şeklinde mesaj geliyor. Başka mağdurlara da sözleşmeyi imzalatan şahıslar, 'sizi onay için arayacaklar sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok’ deniyor” dedi.

Muhammet Emin Kavak, Türkiye genelinde birçok üniversitede bu firmanın mağdur ettiği öğrencilerin olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda ‘sikayetvar.com’da 83 tane şikayet var. Tüketici Hakem Heyetine Namık Kemal Üniversitesinden 50 öğrenci şikayet etti. Tüketici Hakem Heyetinden çıkacak kararı bekleyeceğiz. Eğer oradan da bir sonuç alamazsak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

“Bin 400 TL borcunuz var ödemediğiniz takdirde icra yoluyla tahsil edeceğiz diyorlar” Kendisine borç çıkarılan öğrencilerden Abdulkadir Demirkıran, "Üniversiteden çıkmıştım, bu firmanın satış temsilcilerinden biri gelip 'ağabey ben öğrenciyim’ dedi.

Kendisinin 16-17 yaşında olduğunu ve bu tanıtımla prim toplayacağını söyledi.



Ben de iyi niyetten durup dinledim onu. Kendisi bana 'bu ürünü 2 hafta boyunca kullanıyorsun ve iki hafta boyunca sen sisteme girmediğin takdirde, kendiliğinden iptal oluyor. Memnun kaldığın takdirde bu numarayı arayıp sistemi aktifleştirebilirsin’ dedi.

Tabii o arada da imzaları attırdılar. Aldıktan sonra da hiç kullanmadım. İkinci haftadan sonra arıyorlar, bin 400 TL borcunuz var ödemediğiniz takdirde icra yoluyla tahsil edeceğiz gibi tehditler savuruyorlar” dedi.



