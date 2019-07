Üniversite tercihlerine teknolojik dokunuş

-Tercih hazırlıklarından arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Öğretmen geliştirdi; “Gelecek Senin: Yeni Nesil Tercih Robotu”- Üniversiteler için tercih maratonu başladı İSTANBUL



- Üniversite sonuçları açıklandı ve öğrenciler için tercih maratonu başladı.

Bu dönemlerde yaşanan kafa karışıklığına ve karmaşaya son vermek isteyen bir grup öğretmenin kurduğu Gelecek Eğitimde Platformu, geliştirdiği mobil destekli akıllı sistem ile öğrencilere sağlıklı bir tercih dönemi sunmayı amaçlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün açıklanması beklenen 2019 YKS sonuçlarını sürpriz bir şekilde bir gece önce erişime açtı. Böylece üniversite adayları için tercih maratonu başlamış oldu. Adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında girmek istedikleri üniversiteler için tercihlerini hazırlayacak. Her yıl tercih döneminde yaşanan karşılıklardan dolayı birçok öğrencinin puanı yettiği halde hayal ettiği üniversiteye giremeyen veya hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığı bölümlere yerleşen mağdur öğrencileri gören Erdinç Aydoğan, içerisinde filtreleme özellikleri de barındıran basit bir ara yüze sahip tercih robotu geliştirdi. Aynı zamanda bir eğitimci olan Aydoğan geliştirdiği ‘geleceksenin.com’ adlı yeni nesil web tabanlı tercih robotu ile öğrencilerin daha sağlıklı tercih yapmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi.



Tercihler web sitesi üzerinden sıralanıyor Sistem, geleceksenin.com web sitesi üzerinden ücretsiz üyelik sağlanarak çalışıyor. Sisteme giriş yapan adaylar puan türünü, başarı sırasını girerek kazanabileceği bölümlerin listesi üzerinden tercih yapmaya başlıyor. Belli bir üniversite, bölüm ve il için filtreleme yapılabiliyor Geleceksenin.com’un içerisinde sade ama işlevsel filtreleme seçenekleri de mevcut. Örneğin, aday istediği şehirlerde veya istediği tek bir bölüm için tercihlerini listeleyebiliyor. Sistem üzerinden yapılan tercihler de aynı zamanda kaydediliyor. Bu kayıtlardan elde edilen çıktı ile de tercihler ÖSYM’nin sistemine girilerek tercih işlemi sonlanmış oluyor. “Tercihler çok pratik bir şekilde her yerde yapılabilir” Tercih döneminin, öğrencilerin hayatındaki en önemli aşamalardan olduğunu söyleyen Erdinç Aydoğan, “Öğrencilerin doğru tercih yapmaları onların gelecekte başarılı ve mutlu olmalarına sebep oluyor. Bu süreçte öğrencilere hızlı, pratik kullanabilecekleri bir araç sunmak istedik ve geleceksenin.com tercih robotu uygulamasını geliştirdik. Bu uygulama ile öğrencilerimiz başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan tercihlerini çok pratik bir şekilde otobüste, evde kısaca her yerde yapabilmelerini sağlayacak bir sistem oluşturduk. Bu sistemde kullanıcılar üye oldukları takdirde, tercihlerini saklayabilirler, yazdırabilirler ve başkalarıyla paylaşabilirler. Bu sistemin çıktısı üzerinden ÖSYM’ye gerçek tercih kayıtlarını girebilirler. Sistem öncelikle üye olmadan kullanılabilir, arama yapılabilir, filtreleme yapılabilir. Bütün bu özellikleri kullanabilmek için bizden üyelik istiyor. Çok basit ve ücretsiz üyeliğimiz var. Bu üyelik aşamasını geçtikten sonra, öğrencilerimiz istediği kriterleri girerek bu il kriteri olabilir, öğrenim kriteri olabilir, üniversite kriteri olabilir ve kriterlere uygun olarak tercih listesini düzenleyebiliyorsunuz. Sıralamalarını istediği gibi değiştirebilme konusunda hiçbir sorun olmuyor ve bunun daha sonrasında çıktısını alarak tercih süresine ÖSYM sitelerinden devam edebilir” dedi.

“Endişeye kapılmadan tercih yapabilecekleri kadar güvenli sistem geliştirdik” Bu sistem ile öğrencileri karmaşadan uzak tutarak sağlıklı tercihler yapmalarına imkan vermeyi amaçladığını aktaran Aydoğan, “Öğretmen olduğum için yazın öğrencilerin sınav sonucu açıklandıktan sonra okullara veya tercih merkezlerini geldiğini gördüm. Giderken de çok fazla hazırlık yapmadan hangi bölümü okuyabilirim, hangi ilde okuyabilirim gibi şeyleri düşünmeden okula gelip rehber öğretmeninden yardım istediklerine şahit oluyoruz. Çocuklar acaba bu hazırlık süreçlerini kendileri yapamazlar mı, kendi tercihlerini kendileri belirleyemezler mi diye düşündük ve bu yazılımı geliştirmeye karar verdik. Bu yazılımın farkı çocukların kullanabileceği basitlikte, sadelikte ve karmaşadan uzak, onları, endişeye kapılmadan tercih yapabilecekleri kadar güvenli olması. Bazı karmaşık sistemlerde çocuk ne yaptığını kendisi bile kestiremiyor. Bu sistemin en büyük ise özelliği basit ve sade olması ve bir de tüm cihazlar da çok rahatlıkla kullanılabiliyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.