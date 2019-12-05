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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı

Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı

-Olay yerinden görüntüler

( SAKARYA ) - Gencin öldüğü eve gelen 3 sağlık personeli ve ambulans karantinaya alındı SAKARYA

Alışveriş Karantina Psikoloji Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 


- Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisinin hayatına son verdiği siyanürü bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı öğrenildi. Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin’den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin’in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi. Alışveriş sitesinden aldığı siyanürü içeceğine karıştırmış Ekipler tarafından gencin evinde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde şahsın siyanürü bir içeceğe karıştırarak içtiği belirlendi. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren ekipler, Çetin’in yaşamına son verdiği siyanürü ise bir alışveriş sitesi üzerinden aldığı belirlendi. Gencin öldüğü eve gelen 3 sağlık personeli ve ambulans karantinaya alındı Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen 3 sağlık personeli, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amacı ile ambulans ile birlikte karantinaya alındı. AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekiplerinin sağlık ekipleri ve ambulansın karantinaya alındığı bölgede arama çalışmaları başlattı.
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