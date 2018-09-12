Üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı -ANTALYA
- Emniyet Müdürlüğü dışından görüntü - Zanlının emniyetten çıkarılıp ekip aracına bindirilmesi - Aracın ayrılması Antalya 'daki cinayet - Üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındıANTALYA (AA) - Antalya 'da üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir restoranda 24 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Muratcan Öztürk'ün silahla öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.Restoranın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, B.K'yi (34) Manavgat ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı.İfade işlemleri için emniyete götürülen B.K'nin güvenlik şefi olarak çalıştığı eğlence merkezine Öztürk'ü almadığı, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.