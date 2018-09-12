Üniversite öğrencisinin öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasında Haberi

-şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-ölen Öztürk'ün fotoğrafı sistemde var



( ANTALYA ) -- Gencin ölümüyle ilgili bir şüpheli yakalandı- Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olduğu öğrenilen cinayet zanlısı B.K.'nın, Muratcan Öztürk'ü bara almadığı ve bu yüzden aralarında daha önce tartışma yaşandığı ileri sürüldü. ANTALYA



- Antalya’da üniversite son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Muratcan Öztürk'ün, yan bakma yüzünden tartıştığı kişi tarafından çorbacı çıkışı alnından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öztürk'ün yakalanan katil zanlısı ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay 2 Ağustos tarihinde Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi’ndeki bir çorbacıda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi İktisat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk çorbacıya gitti. İddiaya göre Öztürk, çorbacıda daha önceden tanıdığı bir kişi ile yan bakma yüzünden tartıştı. Çorbasını içen Muratcan Öztürk eve gitmek üzere dışarı çıktı. Bu sırada iddiaya göre içeride tartıştığı 25 yaşlarındaki kişi belinden çıkardığı silah ile Öztürk’ün alnına ateş edip, kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, 3 gün yoğun bakımda kalan genç bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öztürk’ün cenazesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kepez ilçesi Sütcüler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini belirlediği B. K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir eğlence merkezinde güvenlik şefi olduğu öğrenilen B.K.'nın, Muratcan Öztürk'ü bara almadığı ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığı ileri sürüldü. Olay anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde içeride başlayıp dışarı taştığı tartışma sırasında etrafından birkaç kişi olan Öztürk, biranda ateşlenen silahla yere yığılıyor. Görüntülerde olay sırasında çevredeki insanların koşturması ve panik anları da yer alıyor.

