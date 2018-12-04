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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Atakan Erdal'ın fotoğrafı

Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi Aktüel 

--güvenlik kamerası-
-Kaza anı
--aktüel-
-kaza sonrası görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza, Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Erdal(18) yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobil ile 55 ALC 85 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Atakan Erdal ve Furkan Yiğit yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Atakan Erdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atakan Erdal'ın Sinop Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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