Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti

Üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti

Olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Üniversite Öğrencisi 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-detaylar
-ölen gencin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da üniversite öğrencisi pompalı tüfekle intihar etti. Olay, İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte ikamet eden Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan 1. sınıf öğrencisi F.A. (21) evlerinin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfeği boğazına dayayarak intihar etti. Sesi duyan şahsın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından üniversite öğrencisinin cansız bedeni cenaze otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı