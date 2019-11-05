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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

Üniversite öğrencisi kızını ziyarete gelen baba apartta ölü bulundu

-Olay yeri genel görüntüler

Tahkikat Cenaze Sparta Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

--Polisten detaylar
--Cenazenin tabutla nakil aracına konulması
--Apart önünden detaylar
--Genel görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da üniversite öğrencisi kızının yanına ziyarete gelen baba ölü olarak bulundu. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi kızının kaldığı apartta konaklayan Mustafa Özcan (45), sabah saatlerinde kızı tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine söz konusu adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından, talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı öğrenildi. (FK-
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