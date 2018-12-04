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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - SİVAS

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - SİVAS

- Evden detay - Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması - Cesedin evden çıkarılmasıÜniversite öğrencisi evinde ölü bulunduSİVAS (AA) - Sivas 'ta Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Buğra Çetin evinde ölü bulundu.Maden Mühendisliği bölümünde okuyan Buğra Çetin'den (28) uzun süre haber alamayan Ankara'da yaşayan ailesi, ev arkadaşlarına ulaştı.Öğrencinin evine giden arkadaşları, Çetin'i yatağında hareketsiz buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi.Çetin'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.Çetin'in kısa bir süre önce annesi kaybettiği belirtildi.

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Sağlık Ekipleri 

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