Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

evin önünden görüntü

Polis Cenaze Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

-polislerden görüntü
-detaylar
-gencin fotoğrafı

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı evde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler dün akşam arkadaşları olan U.D.’yi Tabakhane Mahallesinde kaldığı evde ziyarete gitti. U.D’nin kapıyı açmaması üzerine öğrenciler arkadaşlarının evde olmadığını düşünerek apartmandan ayrıldı. Ancak bugün U.D.’den haber alamayan öğrenciler akşam saatlerinde tekrar eve geldi. Kapıyı zorla açan öğrenciler iddialara göre U.D’yi asılı şekilde bulunca polise haber verdi. Sağlık görevlileri ve polisin yaptığı incelemede genç üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından U.D’nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı