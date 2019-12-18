Üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne ilişkin Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi

-arşiv görüntüler

-fotoğraflar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019’da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



loading...