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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne ilişkin Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi

Üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne ilişkin Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi

ailenin açıklaması

Bilirkişi Bilirkişi Raporu Üniversite Öğrencisi 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019’da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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