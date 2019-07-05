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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı - MANİSA

Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı - MANİSA

- Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı - Zanlıların hastaneden çıkarılıp polis araçlarına bindirilmesiÜniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandıMANİSA (AA) - Manisa 'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda üniversite öğrencisinin farklı tarihlerde gasbedildiği şikayeti üzerine harekete geçti.Ekipler, kiraladıkları araçlarla otostop yapan öğrencileri araca aldıktan sonra darbeden, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden 3 kişiyi tespit etti.Polisin operasyonuyla yakalanan A.Z. (19), M.B. (25) ve Z.G. (27), işledikleri suçu kabul ederek yaklaşık 20 kişiyi gasbettiklerini, bu kişilerin uygunsuz videolarını çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şantaj yaptıklarını itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal Medya Hastane Harekete Geç Öğrenciler Üniversite Öğrencisi 

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