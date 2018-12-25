Üniversite öğrencilerinden yılbaşı ve piyango tepkisi

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( SİVAS ) - SİVAS



- Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Derneği (CÜDER) üyesi öğrenciler Milli Piyango bileti satılmasına ve yılbaşının kutlanmasına tepki gösterdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya önünde bir araya gelen CÜDER üyesi 30 kişilik öğrenci grubu Milli Piyango biletinin satılmasına ve yılbaşının kutlanmasına tepki göstererek 'Her kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır' pankartı açtı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan grup adına konuşan Ahmet Uzun,"Milletleri millet yapan en önemli unsur şüphesiz ki o milletin tarihi, kültürü, inancı ve ortak değerleridir. Bir millet kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültür ve kıymetlerine sarıldığı ölçüde sağlam bir gelecek inşa edebilir. Kendi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştığı, kendi kültürüne yabancılaştığı takdirde sadece değerlerini değil bir gün istiklalini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur. Bütün bu gerçekler ortadayken son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı çılgınlığı ve "Milli" kavramına darbe vuran piyango çılgınlığı yaşanmaktadır. Sen Müslümansın. 37 milyon piyango bileti, 20 binin üzerinde banka şubesi, 114 milyon faizli banka kartı, 57 milyon faizli kredi kartının yüreklerimizi işgal ettiği bir ortamda, rızkın yalnızca Allah tarafından verildiğini unutmamalı haram olan piyangodan uzak durmalısın." dedi.

"Sahte sevimliliğiyle Noel baba var" Sahte sevimliliği ve kırmızı peleriniyle ekranları, caddeleri, vitrinleri işgal eden bir Noel baba olduğunu ifade eden Uzun,"Yılbaşı kutlamaları sembolik değeri yüksek toplumu ifsat etmeye yönelik bir mühendislik projesidir. Noel baba ise kapitalist bir sistemin yansıması olarak maddi kazanç sağlam amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak Müslüman mahallesinde 'salyangoz satma'nın diğer adıdır. Doğu'da yaşam savaşı varken, Batı'nın yılbaşı telaşına ortak olamazsın. Allah'ın bizleri kardeş ilan ettiği insanların üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin. Kardeşlerin açlıktan ölürken, İslam medeniyetinin tesis edildiği topraklardan, öz yurtlarından kaçmak zorunda kalıp denizlerin bilinmezliklerinde kaybolurken sen eğlenemezsin. Suriye, Irak, Yemen, Doğu Türkistan, Arakan kan gölüne çevrilmiş, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa onurumuz olan Kudüs işgal altındayken sen yılbaşı kutlayamazsın, sen Müslümansın, kalbin acır, dayanamazsın." diye konuştu.

(UY-

