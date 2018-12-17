Üniversite öğrencilerinden yabancı uyruklu sığınmacılara yardım

-Öğrencilerden görüntü

-Yardım kolilerinin hazırlanması

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Oltu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler birinci sınıf öğrencileri, sığınmacı olarak Erzurum’da yaşayan yabancı uyruklu dar gelirli ailelere kıyafet yardımında bulundular. Oltu’da üniversite öğrencileri tarafından başlatılan kampanya sonrasında Pakistan ve Afganistan uyruklu sığınmacılara kıyafet yardımında bulunuldu. Öğrenciler kampanya kapsamında topladıkları kışlık kıyafetleri koliler halinde dar gelirli ailelere ulaştırdı. Öğrencilerinden Buket Tuğçe Mıslıca, “Afganistan ve Pakistan’dan gelen mülteci kardeşlerimiz için kışlık giyecek yardımında bulunuyoruz. Halkımız bu yardım konusunda çok duyarlı davrandılar. Topladığımız giyecek yardımıyla onları bu soğuk kış günlerinde ısıtmayı düşünüyoruz. Yardımlarımız devam ediyor. Eğer yardım etmek isteyen insanlarımız varsa halen çok ihtiyacımız var. Yardımları bekliyoruz, teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenci Ulaş Ateş’te, “Kurumumuz tarafından bir bildiri verildi.

Bu bildiride Afganistan ve Pakistanlı mülteci kardeşlerimizin yardıma ihtiyacı olduğu söylendi. Bizde iki günlük kısa bir süre içerisinde bin civarında kışlık giyecekleri toplayarak Erzurum Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim ettik.” diye konuştu.



