Üniversite öğrencilerinden teröre karşı ortak basın açıklaması Haberi

-Sloganların atılması

-Basın açıklaması

-Lokum dağıtılması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'deki şehit askerlerin anıldığı program sırasında başka bir grup tarafından saldırıya uğrayan öğrencilerle ilgili olarak İstanbul’daki tüm üniversitelerde ortak basın açıklaması yapıldı ve lokum dağıtıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde, 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı. Yaşanan olay ile ilgili olarak bugün İstanbul’da bulunan tüm üniversitelerde teröre karşı ortak bir basın açıklaması yapıldı. “Üniversitelerde nöbet tutacağız” İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplanan öğrenciler "Üniversitede terörist istemiyoruz", “Üniversiteli devlete ihanet etmez” sloganları attı. “Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Üniversitelerde terörist istemiyoruz” yazılı pankart açan öğrenciler ellerinde de Türk bayraklarını salladı. Grup adına açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdi Çapar yaptı. Türk askerinin elde ettiği zaferlerin her zaman üniversitelerde müdafaa edileceğini belirten Çapar açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun elde ettiği zaferi kutlamak amacı ile 19 Mart 2018 günü, öğle saatlerinde, vatansever Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüslerinde lokum dağıtmak istediler. Ancak bir grup terörist tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldılar. Bilinmelidir ki; Türkiye Gençliği, ordusunun nice vatan evladını şehit vererek sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır. Bizler vatansever öğrenciler olarak; üniversitelerin teröristlerden temizlenmesini ve bir daha böyle olayların yaşanmamasını istiyoruz. Ancak bunun için üniversite yönetimleri başta olmak üzere; herkesin cesur olması ve elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizler de “Üniversiteler teröristlerden temizleninceye kadar vatansever öğrenciler olarak üniversitelerde nöbet tutacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Son olarak; başta Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçiğimiz olmak üzere, tüm şühedayı rahmet ve minnet ile anıyor, teröristlerin saldırı girişimi karşısında duran Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve yanlarında olduğumuzu tekrar vurguluyoruz.” Açıklamanın ardından öğrenciler tarafından Beyazıt Meydan’da bulunan vatandaşlara lokum dağıtıldı.

