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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına sıcak dokunuş İzle

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanlarına sıcak dokunuş İzle

Öğrencilerin kereste kesimi ve taşıması

Üniversite Kampüsü Yardım Kampanyası Harekete Geç Kış Mevsimi Sokak Hayvanları 

-Öğrencilerin kulübe yapması
-Mazlum Çağırga’nın konuşması
-Divan Gülenç’in konuşması
-Detay görüntüler
-Öğrencilerin sosyal mesaj veren pankart açması

( BİTLİS ) - BİTLİS

- Bitlis’te sokak hayvanlarını soğuktan korumak isteyen üniversitesi öğrencileri, başlattıkları kampanyayla kulübeler yaptı. Bitlis Eren Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, kışın soğukta yaşamak zorunda kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Öğrenciler, üniversite yönetiminin ve hocalarının desteğiyle okul bünyesinde Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü oluşturdu. Kulüp üyesi öğrenciler, Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) desteğiyle başlattıkları ve okulda öğrenim gören öğrenciler, üniversite hocaları ve yardımsever esnafların katkıda bulunduğu kampanya kapsamında topladıkları paralarla ilk olarak kulübe yapımı için tahta malzemeler aldı. Daha sonra anlaşma sağladıkları marangoz atölyesine giden öğrenciler, hep beraber elbirliği ile sokak hayvanları için tahtadan kulübeler yaptı. Öğrenciler, yaptıkları kulübeleri üniversite kampüsüne yerleştirerek sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinden korumayı hedefliyor. Başlatmış oldukları kampanya hakkında bilgi veren Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencilerinden Mazlum Çağırga, "Etkinliği yapmamızın amacı, Bitlis'te kış mevsiminde hava koşulları oldukça sert oluyor. Bu yüzden hayvanlar beslenme ve barınma konusunda büyük zorluklar çekiyor. Bu durum öğrenciler olarak aslında sadece bizleri değil her insanın vicdanını sızlatır. O yüzden biz gerek esnaflardan gerekse üniversitedeki büyüklerimizden destek alarak barınak yapmaya karar verdik" dedi.
Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Divan Gülenç de, 2 senedir merkezi yemekhanede çalıştıklarını belirterek, “Burada gördüğümüz atıkları nasıl değerlendirelim dedik ve destek amaçlı hayvanlara vermeye başladık. Daha sonra hocalarımızdan destek alarak ‘Kulüp açabilirsiniz, onlara barınak yapabilirsiniz’ gibi fikirler aldık. Bizde bunun peşinden koşmaya başladık. Etrafımızdaki insanları bilinçlendirmeye çalışarak daha çok destek almaya çalıştık. Bu şekilde daha büyük bir aile olduk. Bu şekildeki fikirlerimizle yardım kampanyası başlatarak okuldan aldığımız izinle marangoz İmran Hekimoğlu’na gidip destek aldık. Gerçekten bize çok yardımları dokundu, onun atölyesinde kulübeleri yaptık” diye konuştu.
(ÖO-MSA-Y)
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