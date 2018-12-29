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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanları için kulübe - BİTLİS

Üniversite öğrencilerinden sokak hayvanları için kulübe - BİTLİS

- Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki bir marangozda sokak hayvanları için yapılan kulübelerin detay görüntüleri - Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinden Şehriban Özkan, Leyla Yalçın'ın açıklamaları - BEÜ'nün Rahva bölgesindeki kampüsüne getirilen kulübelerin detay görüntüleri - BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ın açıklamalarıÜniversite öğrencilerinden sokak hayvanları için kulübeBİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, sokak hayvanları için ahşap kulübeler yaptı.BEÜ Hayvanları Sevgi ile Koruma Kulübü üyeleri tarafından başlatılan kampanya kapsamında sokak hayvanlarının barınması için 5 kulübe inşa edildi.Yapımı tamamlanan kulübeler, Rahva bölgesindeki kampüs alanına bırakıldı.BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sokak hayvanlarını koruma için projeler hazırladığını söyledi.

Sokak hayvanlarına yönelik projelerde vatandaşların da destek sağladığını anlatan Yardım, "Bu soğuk havada ve karlı günde sokak hayvanlarına barınak sağlayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Şehriban Özkan da kötü hava koşulları nedeniyle hayvanların zorluk çektiğini söyledi.

Kulübeleri bağış toplayarak kurduklarını anlatan Özkan, herkesin sokak hayvanları için duyarlı olmasını istedi.

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