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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden köy okulu öğretmenlerine hediye İzle

Üniversite öğrencilerinden köy okulu öğretmenlerine hediye İzle

Öğrencilerin gül paketlemesi

Görme Engelli Öğretmenler Farkındalık Öğretmenler Günü Üniversite Öğrencisi 

-Öğrencilerin çiçekçiden çıkışı
-Öğretmenlere hediyeler
-Okullardan detaylar
-Sena Aşkar röportaj
-Ali Çayır Röportaj
-Çiçekçi detay
-Çiçekçi Muzaffer Demir röp

( KAHRAMANMARAŞ ) - İyilik Atölyesi isimli grup, öğretmenlerin gününü kutladı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir grup üniversite öğrencisi, 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle köy okullarındaki öğretmenlere gül hediye etti. Eğitim alanında farklı çalışmalar yapan ‘İyilik Atölyesi’ adlı bir grup üniversite öğrencisi, farkındalık oluşsun diye Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi’nde bulunan 3 farklı kırsal mahalledeki okulları ziyaret etti. Öğrencilerden oluşan grup, öğretmenler günü nedeniyle okullarda eğitim veren öğretmenlere yaklaşık 20 adet gül dağıttı.
Grup olarak eğitim alanına hizmet etmekten mutlu olduklarını söyleyen Sena Aşkar, “Bugün öğretmenler günü nedeniyle 3 köy okulu belirledik ve öğretmenlerimize gül vereceğiz. Grup olarak eğitim anlamında görme engelli okullara gidiyoruz, elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi okullara gidip okulları boyuyoruz ve kitap okuma gibi etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.
Özellikle kısal kesimde çalışan öğretmenlerin hatırlanması amacıyla onları ziyaret ettiklerini söyleyen Ali Çayır, “Kırsal kesimlerde hizmet veren okullardaki öğretmenlerimizin karşılaştıkları zorluklar daha fazla olduğu için, onların değerli hissetmeleri açısından ve farkında olmaları açısından onurlandırmak mahiyetinde ziyaret ettik. Öğretmenlerimize gösterdikleri ilgi ve alakalardan dolayı teşekkür ediyoruz, onlara günleri nedeniyle gül hediye ettik” diye konuştu.
‘Öğretmenler günü nedeniyle çiçekçilerin iş temposu arttı’ Diğer taraftan 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle çiçekçilerde yoğun iş temposuna girdi. Veliler ve öğrencilere çiçek satışı yapan Muzaffer Demir isimli esnaf, ortalama 50 ile 70 lira arasında çiçek çeşitleri satıldığını söyledi.

Demir, “Bu yıl 24 Kasım hafta sonuna geldi işlerimiz arttı. Veliler, öğrenciler ve üniversite öğrencileri geliyor çiçek almaya. Bu yıl teraryum, orkide, buket ve arajman gibi çiçekler rağbet görüyor. Bizde 3 lira ile 300 lira arası çiçekler bulunur ancak ortalama 50 ile 70 lira arası öğretmenlere çiçekler hazırlıyoruz” diye konuştu.

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