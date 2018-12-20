Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerinden AA’ya ziyaret - İSTANBUL

Üniversite öğrencilerinden AA’ya ziyaret - İSTANBUL

- Genel görüntülerÜniversite öğrencilerinden AA’ya ziyaret - İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi’ni ziyaret ettiİSTANBUL (AA) - İstanbul Şehir Üniversitesi Medya Yapımcılığı Bölümü ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Bölümü öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Ofisi’ni ziyaret etti.AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, öğrencilere Anadolu Ajansı’nın çalışmalarını anlattı. Altınalan, öğrencilere öne çıkan gündem haberlerinin nasıl değerlendirildiği konusunda seminer verdi. Öğrenciler daha sonra servisleri gezdi.Ziyaretin ardından, üniversitenin Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Serhat Dalgalıdere, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan’a teşekkür plaketi verdi.

Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı