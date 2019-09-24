Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencileri 'terör ve uyuşturucu' konusunda bilgilendirildi - MUŞ

Üniversite öğrencileri 'terör ve uyuşturucu' konusunda bilgilendirildi - MUŞ

Üniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildi - MUŞ - Üniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildi - Stanttan genel görüntü - Polislerin öğrencileri bilgilendirmesi - Standı gezen öğrencilerden görüntü - Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu’nun konuşması - Öğrencilerden Ömer Faruk Yumlu konuşmasıÜniversite öğrencileri "terör ve uyuşturucu" konusunda bilgilendirildiMUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencileri, terör, uyuşturucu ve kadına şiddet olayları konusunda bilgilendirdi.MŞÜ kampüsünde stant açan Terörle Mücadele, Güvenlik ve Asayiş Şubesinde görevli polisler, öğrencilerle sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını iletti.Polisler, öğrencilere terör örgütlerinin eleman ya da sempatizan kazanmak için uyguladığı tuzak ve yöntemler hakkında bilgi verdi.Stantları gezen MŞÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklama, polislerin üniversitede stant açarak öğrencileri bilgilendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dinçoğlu, öğrencilerin ve halkın terör örgütlerine karşı aydınlatılması gerektiğini belirtti.
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden Ömer Faruk Yumlu ise Emniyet Müdürlüğünün açtığı stantta önemli bilgiler edindiklerini kaydederek, bu bilgilerin sadece öğrencilere değil herkesime aktarılması gerektiğini vurguladı.Stantları gezen öğrencilere, broşür, not defteri ve kalem hediye edildi.

Polis Uyuşturucu Leman Kadına Şiddet Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı