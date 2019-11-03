Üniversite öğrencileri, lösemili çocuklar için maskeye yazdıkları umut sözlerini ağaca astı Haberi

-Öğrencilerin parkta buluşması

-Öğrencilerin maskeye yazı yazması

-Öğrencilerin maskelerini ağaca asması

-Röportajlar yapılması

-Detaylar



( KASTAMONU ) -- Üniversite öğrencileri, lösemi için maskeyle yürüdü KASTAMONU



- Kastamonu'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, lösemiye farkındalık oluşturmak için ameliyat maskesiyle yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda öğrenciler, taktıkları maskelere hayallerini yazarak umut ağacına astı. Kastamonu'da üniversite öğrencileri arasında oluşturulan Belki De Sensin Topluluğu tarafından “Lösemi Farkındalık Yürüyüşü” için yaklaşık 200 öğrenci, Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Kışla Parkına kadar yürüyen öğrenciler, ameliyat maskelerine "Umudunu asla kesme", "Umudumuz acılarımızdan daha büyük olmalı", "Maskeleri atana kadar buradayız" gibi notlar yazarak parkta bulunan umut ağacına astı. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Topluluk Başkanı Burak Kılıç, yürüyüşü ameliyat maskesi takan bir hastanın dışarıda neler hissettiğini anlamak ve anlatmak için düzenledikleri söyledi.



Asıl amaçlarının kök hücre farkındalığı oluşturmak olduğunu kaydeden Kılıç, "Hem öğrencilerde hem de Kastamonu halkında bir farkındalık olmasını bekliyoruz. Asıl amacımız insanların maskeyi takınca dışarıdaki insanlardan neler hissettiğini anlayabilmesiydi. Herkes maskesini takarak Cumhuriyet Meydanından Kışla Parkına kadar yürü. Burada umut ağacı dediğimiz bir tane ağaca ağızlarımızdaki maskelere güzel sözler yazarak ağacın dallarına astık. Herkes, lösemili çocuklara iletmek istediği sözleri maskelerine yazdı ve ağaca astı. Bu sayede lösemili çocuklara umut aşılamak istedik” diye konuştu.

Yürüyüşün ardından taktığı maskeye umudunu yazarak umut ağacına asan üniversite öğrencisi Yunus Emre Erdem ise, “Bizim aslında kök hücre bağışında bulunup onlara umut olacağımızı ve onların bizlere inanması gerektiğini yazdım” şeklinde konuştu.

(Vİ-



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