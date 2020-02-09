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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Üniversite öğrencileri karda yüzdü, yarış yaptı

Üniversite öğrencileri karda yüzdü, yarış yaptı

Öğrencilerin evden çıkması

İlginç Görüntü Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Kar Yağışı Yüzme Yarışı 

-Öğrencilerin yüzmesi
-Öğrencilerin karda eğlenmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 üniversite öğrencisi karın tadını yüzerek çıkardı. Karabük'te kent genelinde üç gündür etkili olan kar yağışı ilginç görüntüler oluşturdu. Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi İbrahim Yücel, Murat Şılbır ile Muhammet Akdaş, karda yüzme iddiasına girdi. Üç arkadaş denizde yüzecekmiş gibi deniz şortlarını giyip, ayaklarına palet ve deniz gözlüğü takıp, havlularını yanına aldı. Evlerinin karla kaplı bahçesine çıkan üç arkadaş, yüzme yarışı yaptı. Üç arkadaş yarışın ardından karda yuvarlanıp, kartopu oynadı.
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