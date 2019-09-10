Üniversite öğrencileri ile öğretmenler okulu boyadı

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-YÜZTOG sorumlusu Harun Aktaş ile röp



( VAN ) VAN



- Van’ın Özalp ilçesinde bir grup gönüllü üniversite öğrencileri, Yukarı Döredere İlkokulu ve Ortaokulu‘nun iç ve dış duvarları boyayıp eğitim ve öğretim yılına hazırladı.Van Toplum Gönüllüler Vakfı öğrencileri tarafından Yukarı Dönerdere İlkokulu ve Ortaokulu’nun iç ve dış duvarlarını boyayıp 2019-2020 yılı eğitim öğretim hazırladı. Yukarı Döneredere Ortaokulu’nun duvarlarını boyadıklarını belerten Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri (YÜZTOG) sorumlusu Harun Aktaş, “Toplum Gönülleri Vakfı'nın 81 ilde 135 örgütlenmesi olan bir vakıfız. Van ekibi olarak 200 yakın bir gönüllü ile beraber toplumun her hangi bir sorununa el atmaya çalışıyoruz. Bunların arasında huzur evleri ziyaretleri, okul yenilemeler ve çevre temizliği gibi her türlü projede yer alınıyor. Bu günde Özalp ilçesinde Yukarı Denerdere Mahallesinde burada Ortaokulun iç ve dış duvarlarını boyayıp renkleştiriyoruz. Okul öğretmenler ve öğrencilerin de desteği ile başlamış olduğumuz bu projede mahalle sakinlerin vermiş olduğu destekle bu okulumuz 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılına hazırdık” dedi.



