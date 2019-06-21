Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Üniversite Öğrencileri Hakkari'de gönül bağı kurdu İzle

Üniversite Öğrencileri Hakkari'de gönül bağı kurdu İzle

- Öğrencilerin Rehabilitasyon merkezinde öğrencilerle bir araya gelmesi, oyunlar oynaması - Öğrencilerin Mehmetçik ilk ve ortaokulunda sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunması - Öğrencilerin çocuklarla beraber halay çekmesi - Öğrencilerin çocuklarla beraber uçurtma uçurması - Köylülerle beraber çay içmeleri - Damla Gönüllülük Hareketi Hakkari programı koordinatörü Reyhan Çomak'ın röportajı - Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz'ın RöportajıHAKKARİ (AA) - "Damla Projesi" kapsamında Hakkari 'ye gelen yerli ve yabancı üniversiteli gençler, kentin doğal güzelliklerini gezdi.Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen aralarında Arnavutluk, Endonezya ve Bulgaristan'dan öğrencilerin de bulunduğu gençler, hem kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor hem de şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor.İl merkezindeki tarihi ve doğal güzellikleri gezen gençler, ardından Yüksekova ilçesinde dezavantajlı öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı.Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen şenliğe katılan gönüllü gençler, Kamışlı köyünde miniklerle uçurtma uçurdu, velilerle vakit geçirdi.Damla Gönüllülük Hareketi Hakkari Programı Koordinatörü Reyhan Çomak, kentte birtakım sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Geldikleri ilk günden beri misafirperverlikleriyle yöre halkının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Çomak, şöyle konuştu:"Gönüllerine dokunmak istediğimiz insanlar bizim de gönüllerimize dokundu. Beraber ağladık, beraber güldük. Sorunlara beraber çözüm bulmaya çalıştık. Çocukların yüzlerinde gülümseme olmaya çalıştık. Onların bilmediği meslekleri ve dünya ülkelerini tanıttık. Sportif faaliyetler ve sanatla buluşturduk. Köyde çocuklarla buluştuk. Onlarla uçurtma uçurduk, çok mutlu oldular. Burada hayat, insanlık var, mutluluk ve umut var. Birbirimizin gönüllerine dokunduk."İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz da projenin bir gönül işi olduğunu belirterek, "Türkiye'den ve dünyanın değişik yerlerinden öğrenciler buraya geldi. Bu dezavantajlı çocuklarla, ailelerle bir araya gelip, hoş vakit geçirmeye çalışıyorlar." dedi.

İsaf Koordinat Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı