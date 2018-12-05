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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte yedi...13. Hamsi Şenliği havadan görüntülendi Haberi

Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte yedi...13. Hamsi Şenliği havadan görüntülendi Haberi

Drone ile havadan görüntüler

Yabancı Öğrenciler Yabancı Öğrenci Allah Öğrenciler 

-Izgara ve hamsi detayları
-Öğrenci detayları
-Öğrenci röportajları
-Rektör Yardımcısı Serkan Soylu röportajı

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Hamsi Şenliği'ne yerli ve yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte tüketti. Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez hamsi şenliği düzenlendi.
Yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı hamsi şenliğinde 400 kilo hamsi pişirilerek öğrencilere dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu şenlikte öğrenciler hamsinin tadını doyasıya çıkardı. Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu da öğrencilerle beraber hamsi şenliğine katıldı.
Soylu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13. hamsi şenliğine katılımın yoğun olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi. 400 kilo hamsinin ızgaralarda pişirilerek öğrencilere servis edildiğini belirten Soylu, "Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez düzenlenen hamsi şenliği büyük ilgi oluyor. Giresun’un incisi olan hamsi ikramımız bu yılda devam ediyor. Bundan sonra ki etkinliklerimizde yine öğrencilerimizin isteği doğrultusunda devam edecek. Öğrencilerimizin büyük bir ilgisi var 400 kilo hamsi ile şenliğimizi yapıyoruz inşallah öğrencilerimize yetecek” dedi.
Öte yandan, şenlikte ilk defa hamsi tadan Gineli öğrenciler ise ızgara başına geçerek ızgarayı harladı.
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