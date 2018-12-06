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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Üniversite öğrenciler Erciyes'te yoğun kar yağışı altında futbol oynadı İzle

Üniversite öğrenciler Erciyes'te yoğun kar yağışı altında futbol oynadı İzle

-Erciyes'ten görüntüler

Karayolları Kayak Merkezi Öğrenciler Kar Yağışı 

--Yol açma çalışmalarından görüntüler
--Kar yağışından görüntüler
--Öğrencilerin futbol oynaması
--Veysel Değirmenci ile röportaj
--diğer detaylar

( KAYSERİ - ÖZEL)- Erciyes'te yoğun kar yağışı etkili oldu KAYSERİ

- Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkili olurken, kayak merkezine gelen üniversite öğrencileri yoğun kar yağışı altında maç yaptı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Etkisini sürdüren kar yağışı ile beraber, karayolları ekipleri yolları açma çalışması yürüttü. Karı fırsat bilen bazı öğrenciler Erciyes Kayak Merkezi'ne çıktı. Gondola binerek manzaranın keyfini çıkaran öğrenciler, giydikleri ayrımlarla yoğun kar yağışı altında futbol oynadı. Kayaksever Veysel Değirmenci, karın yağmasıyla mutlu olduklarını söyleyerek, sezonun açılmasını beklediklerini belirtti.
(AG-AÖ-
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