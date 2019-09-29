Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor Haberi

Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor Haberi

Şeker pancarı hasadından detay

Asad Tarım Teknoloji 

-Üniversite mezunu çiftçi röportajı
-detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği çiftçiliğe yönelen Abdülkadir Önder, babasıyla birlikte şeker pancarı üretimi yapıyor. Önder, "Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı “ dedi.
Türkiye’nin şeker pancarı üretiminde büyük paya sahip olan Konya’da şeker pancarı hasadı devam ediyor. 26 yaşındaki Abdülkadir Önder, Üniversiteden mezun olduktan sonra baba mesleği olan çiftçiliğe yöneldi. 4 kuşaktır şeker pancarı üretimi yapan Önder ailesinin yeni nesil çiftçisi Abdülkadir Önder, çocukluğundan bu yana içinde olduğu şeker pancarı üretimine şimdi babasıyla birlikte devam ediyor. Tarlada hasat için yerli ve milli olarak üretilen çift sıralı tarım makinesini kullanan Önder, milli sermaye katkı sağlayan ürünlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı" Yerli ve milli teknoloji makinenin iş hızını 2 kat artırdığını belirten Abdülkadir Önder, ” Abdülkadir Önder Konya’nın Çeltik ilçesinde babamla beraber çiftçilik yapıyoruz. Üniversite mezunuyum. İş bulmayınca çiftçiliğe yöneldim. Yerli üretim çift sıralı makine ile hasatlarımız daha kolay oldu. Normalde uzun sürede yapılan hasadı iki kat hızlandırdı. Milli sermayemize katkı. Çok memnunuz yapanlara çok teşekkür ederiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı