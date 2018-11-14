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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversite laboratuvarında oksijen tüpü patladı: 3 yaralı

Üniversite laboratuvarında oksijen tüpü patladı: 3 yaralı

Üniversitenin dış görüntüsü

Olay Yeri İnceleme Laboratuvar Oksijen Tüpü Oksijen Öğrenciler 

-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Yaşanan hareketlilik
-Röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Biruni Üniversitesi'nde deney laboratuvarında oksijen tüpü patladı. Patlamada 3 kişiyi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay Zeytinburnu'nda bulunan Biruni Üniversitesi ana yerleşkesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre laboratuvarda öğrencilerin deney yaptığı sırada oksijen tüpü patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralıların elleri ve yüzünde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama ihbarı üzerine bölgeye çok sayı polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de deney laboratuvarında incelemelerde bulundu. Bölgeye bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Patlama sırasında okulda bulunan Mahmut Küçükoğlu isimli öğrenci, "Laboratuvarda patlama yaşandı. Oksijen tüpü patladı. Hocayı hastaneye kaldırdılar. Yüzünde yanıklar vardı. Şu anda içeride çalışma yapıyorlar" dedi.
Bir başka öğrenci patlama sırasında bir kargaşa ve telaş yaşandığını söyledi.


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