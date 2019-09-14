Üniversite kaydı için minibüs ile gittikleri Nevşehir'den dönerken kaza yaptılar: 8 yaralı

-Yaralıların ambulansa taşınması



( SİVAS ) SİVAS



- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi karalandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Dedeli köyünde meydana geldi. Kazada, Nevşehir’den Giresun istikametine gitmekte olan M.D. Yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, Dedeli köyü geçişinde yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin öğrenci kaydı için gittikleri Nevşehir’den Giresun’a dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

