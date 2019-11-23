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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Şüpheli paketten detaylar

Polis Şüpheli Paket Bild Fünye Irak 

-Trafiğin ulaşıma kapatılması
-Bomba imha uzmanının paketi incelemesi
-Paketin patlatılması
-Genel görüntü ve detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişindeki duvarın üzerine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünye ile paketi patlatarak imha etti. Patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.
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