Üniversite hayalini gerçekleştirmek için 65 yaşında kursa başladı

-65 yaşındaki Başende Diren’in kurs yerine gelişi ve içeri girişi

-Başende Diren’in kurstan görüntüsü

-Diren’in kursta soru çözmesi

-Diren’in gençlerle birlikte soru çözmesi

-Diren’in kurstan çıkması

-Arada gençlerle soru çözmesi

-Gençlerle çay içip, onlarla sohbet etmesi

-Diren’in evde torunlarıyla birlikte ders çalışması

-Diren’in torunlarını dışarı çıkarması

-Torunlarıyla birlikte yolda yürümesi

-Diren’in konuşması



( MERSİN )-Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan, üç çocuk ve üç torun sahibi Başende Diren, 42 yıl önce bırakmak zorunda kaldığı üniversite hayalini gerçekleştirmek için Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurs merkezinde gençlerle birlikte üniversite sınavına hazırlanıyor-Kurs merkezinde gençlerle aynı sıraları paylaşarak, onlara örnek olan Başende Teyze, evde ise Başende Nine olarak torunlarıyla zaman geçiriyor-Başende Diren: “İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor” MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan, üç çocuk ve üç torun sahibi Başende Diren, 42 yıl önce bırakmak zorunda kaldığı üniversite hayalini gerçekleştirmek için Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurs merkezinde gençlerle birlikte üniversite sınavına hazırlanıyor. Azmiyle gençlere örnek olan Başende Teyze, evde ise Başende Nine olarak torunlarıyla zaman geçiriyor. Tarsus’un Eski Ömerli Mahallesinde çocukları ve torunlarıyla mütevazı bir yaşam süren 65 yaşındaki Başende Diren, yarım kalan üniversite hayalinin peşinden giderek, sınava hazırlanmak için kursa başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde 8 noktada ücretsiz hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Tarsus Şubesinde 959 gençle birlikte yeniden öğrencilik günlerine dönen Başende Diren, üniversite sınavına hazırlanıyor. 23 yaşında yarıda bıraktığı üniversite öğrenimini, 42 yıl sonra yeniden gerçekleştirmek için gençlerle aynı sıraları paylaşan Başende Diren, bir anne, bir babaanne ve kurstaki gençlerin teyzesi olarak hem derslere dört elle sarılıyor hem de gençlere örnek oluyor. Torunlarının ninesi, gençlerin ise Başende teyzesi olan Diren, kurs merkezinde üniversite adayı birçok gence çalışma azmi ve yaşam enerjisi aşılarken, derslerden kalan zamanını da evde torunlarına ayırıyor. 42 yıl sonra yarıda kalan üniversite hayalini tamamlıyor 20 yaşındayken, 4 yıllık Eskişehir Üniversitesi Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulu’nu kazanıp, üniversite öğrenimi için Afyonkarahisar’a giden Diren, 23 yaşında okulunu yarıda bırakmak zorunda kalarak, evine geri döndü. Kısa bir süre sonra evlenen Başende Diren, 40 yıllık evliliğinde 3 çocuk ve 3 torun sahibi oldu. 65 yıllık yaşamında özellikle kadınlara yönelik faaliyet gösteren birçok dernekte yer alan Başende Teyze, 42 yıl sonra Büyükşehir Belediyesinin kurs merkeziyle tanıştı. “Hayalim, turizm bölümünü kazanmak” Kurs merkezindeki gençlerle haziran ayındaki üniversite sınavına hazırlanan Başende Diren, amacının zihnini zinde tutabilmek, hayalinin de turizm bölümünü kazanmak olduğunu söyledi.



Hayallerine giden basamakları seneler sonra Büyükşehir Belediyesinin kurs merkeziyle tırmanmaya başladığını dile getiren Diren, “İnsan, yıllar sonra hayata yeniden başlamak veya hayata bir yerden tutunmak istiyor. Bu noktada kendime iyi bir yön seçtiğimi düşünüyorum. Kurs merkezi, belediyenin okumak isteyen gençlere imkan sunduğu çok güzel bir kurum. Kendimi bir aile ortamında hissediyorum. Çocuklar, kurs merkezi idaresi, öğretmenler, hepsi çok sıcak insanlar” dedi.

“Bir babaanneyim, torunlarım var ama gençler bana kucak açtı” İlk zamanlarda bir babaanne olarak gençler tarafından dışlanacağını düşündüğünü belirten Diren, ötekileştirmeyen, birleştirici ve kucaklayıcı bir yaklaşımla karşılaştığını ifade ederek, “Herkes büyük bir mutlulukla bana kucak açtı ve bir aile sıcaklığıyla karşıladı. Ben de gençlere iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Başta çekinmiştim. ‘Acaba itici mi olur, çocuklar ne der, nasıl tepki gösterir?’ diye düşündüm; çünkü ben bir babaanneyim, torunlarım var. Ama hiç öyle davranmadılar. Bir babaanne değil de onların arkadaşıymışım gibi bana kucak açtılar. Sanki onlardan biriymişim ve hep berabermişiz gibi. Şimdi de birlikte eğleniyoruz, ders çalışıyoruz, test çözüyoruz, hepsi bana çok yardımcı oluyor” diye konuştu.

“İçinde bulunduğum durumdan çok mutluyum” Hayallere giden yolda hiçbir zaman geç kalınmadığını gösteren Diren, “İçinde bulunduğum durumdan çok mutluyum. Sanıyorum tüm öğrenciler ve veliler de çok mutludur. Bir de dershanenin verdiği hizmetler o kadar dolu ki. Düşünebiliyor musunuz, öğrencileri evlerinde ziyaret ediyorlar ve hepsiyle tek tek ilgileniyorlar. Başkanımıza bu ortamı hazırladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





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