'Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir' - BURSA
"Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir" - BURSA - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması"Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir" - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir" - "Hikmet, varlıkların hikmetini, sebebini anlamaya çalışmak, onları iyi, güzel ve doğru zaviyesinden doğru şekilde anlamayı da ifade eder. Bugün İslam dünyasının hikmete her zamankinden daha fazla ihtiyacı var"BURSA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir." dedi. Kalın, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2019 - 2020 akademik yıl açılış dersinde yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
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