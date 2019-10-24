Üniversite adaylarına ücretsiz eğitim kursu açıldı

-Katılımcılardan görüntü

-Hüseyin Beyoğlu konuşmasından görüntü

-Açılıştan görüntü

-Sınıflardan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Hasret Aslan röportaj

-Pınar Dinç röportaj

-Dersten görüntü

-detaylar



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim kursu açıldı. Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün destek verdiği proje ile üniversite adaylarına ücretsiz kurslar verilmeye başlandı. Ferzad Kemanger Halk Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleştirilen kursa, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kurdele kesimi devam etti. Açılış konuşması yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, bu kurslardan yetişen öğrencilerin yarınların Türkiye’sinde söz sahibi olacağını söyledi.



Başkan Beyoğlu, "Eğitime yapılan tüm hizmetler birlik ve beraberliğimizin mihenk taşıdır. Cumhurbaşkanımızın da çeşitli vesilelerle dile getirdiği gibi gönüllere dokunmak şiarıyla siz değerli öğrencilerimizin yaşamlarına bir nebze de olsun dokunacak çalışmalar yapmak amacıyla bir arada bulunmaktayız. Bağlar Belediye başkanı olarak sosyal ve gönül belediyeciliğe önem verdiğimiz gibi olmasa olmaz kriterlerimizden biri de eğitime verdiğimiz önemdir. Bu amaçla okumak istemesine rağmen ekonomik sıkıntılardan dolayı okuyamayan öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla ücretsiz olarak TYT-AYT kurslarını açtık” dedi.

Kurs eğitimlerine katılan öğrencilerden 19 yaşındaki Hasret Aslan, kütüphaneyi beğendiğini sınavlara daha iyi hazırlanacağını aktardı. Bir diğer kursiyer Pınar Dinç ise, kursun kendilerine önemli bir kaynak olacağını dile getirdi. Açılıştan sonra sınıfları ziyaret eden Başkan Beyoğlu, öğrencilerle sohbet etti.



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