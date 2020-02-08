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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

Eşya taşıyacak araçlar

Depremzede Deprem Askeri Araç Şehir İçi 

-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi. 24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi.
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