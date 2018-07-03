- UNİCEF'in Yemen'deki Eğitime Dair Raporu - UNİCEF: '500 Bin Yemenli Çocuk Okuldan Ayrıldı, Savaş Nedeniyle 2 Bin 500'den Fazla Okul Kapatıldı'



- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yarım milyon Yemenli çocuğun okuldan ayrıldığını, savaş nedeniyle 2 bin 500'den fazla okulun kapatıldığını doğruladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'de bulunan ofisinden yayınlanan raporunda, 500 bin Yemenli çocuğun okuldan ayrıldığını ve 2500 okulun Yemen'deki iç savaş nedeniyle kapatıldığını doğruladı. UNİCEF'in raporunda, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 419 çocuğun Husiler tarafından alıkonulduğu belirtildi. Raporda, Yemen'de 2.500'den fazla okulun kapatıldığını, saldırılar sonucu üçte ikisinin zarar gördüğünü, bazı okulların ya askeri amaçla ya da çatışmalar yüzünden evlerini terk eden insanlar için barınak olarak kullanıldığı kaydedildi. Yemen'deki iç savaş yüzünden 10 bin kişi hayatını kaybederken, 3 bin sivil halkın evlerini terk etti.

