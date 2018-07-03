Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- UNİCEF'in Yemen'deki Eğitime Dair Raporu - UNİCEF: '500 Bin Yemenli Çocuk Okuldan Ayrıldı, Savaş Nedeniyle 2 Bin 500'den Fazla Okul Kapatıldı'

- UNİCEF'in Yemen'deki Eğitime Dair Raporu - UNİCEF: '500 Bin Yemenli Çocuk Okuldan Ayrıldı, Savaş Nedeniyle 2 Bin 500'den Fazla Okul Kapatıldı'

Yemen'deki okullar

( YEMEN ) - UNİCEF'in Yemen'deki eğitime dair raporu- UNİCEF: "500 bin Yemenli çocuk okuldan ayrıldı, savaş nedeniyle 2 bin 500'den fazla okul kapatıldı" YEMEN

İç Savaş Çatışma Lyon Kullar Saldırı 


- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yarım milyon Yemenli çocuğun okuldan ayrıldığını, savaş nedeniyle 2 bin 500'den fazla okulun kapatıldığını doğruladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Yemen'de bulunan ofisinden yayınlanan raporunda, 500 bin Yemenli çocuğun okuldan ayrıldığını ve 2500 okulun Yemen'deki iç savaş nedeniyle kapatıldığını doğruladı. UNİCEF'in raporunda, Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 419 çocuğun Husiler tarafından alıkonulduğu belirtildi. Raporda, Yemen'de 2.500'den fazla okulun kapatıldığını, saldırılar sonucu üçte ikisinin zarar gördüğünü, bazı okulların ya askeri amaçla ya da çatışmalar yüzünden evlerini terk eden insanlar için barınak olarak kullanıldığı kaydedildi. Yemen'deki iç savaş yüzünden 10 bin kişi hayatını kaybederken, 3 bin sivil halkın evlerini terk etti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı