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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- UNICEF: “400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor”

- UNICEF: “400 binden fazla Yemenli çocuk, ileri derecede yetersiz beslenme sorunu yaşıyor”

Çocuk hastaneden çekilen video

Hastalık İç Savaş Uluslararası Hükümet Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay
-Hasta çocuklar

( TAİZ ) TAİZ

- UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Yemen'deki iç savaş nedeniyle 400 binden fazla çocuğun ileri derecede beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.
UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Yemen’de bulunan ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 400 binden fazla Yemenli çocuğun ileri derecede beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.
Ülkenin güneybatısında bulunan Ed Dali şehrinde ise en az 31 bin çocuğun yetersiz beslenme problemi yaşadığını ve çocukların durumunun incelediği ifade edildi. Açıklamada, çocuklara sağlık ekipleri tarafından acil ve gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi.
Yemenli Dr. Ahmed Sharaf da yaptığı açıklamada, "Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısı korkunç bir şekilde artıyor” dedi.
Dr. Sharaf, Yemen'de sivillerin büyük bir kısmının yaşadığı yoksulluğun ve Husiler’in uyguladığı baskı nedeniyle Taiz’deki hastaneye 5 farklı bölgeden hasta çocuk getirildiğini belirtti.
Ayrıca Yemen hükümeti ve uluslararası örgütler, ülkede yoğun bir biçimde yayılan hastalıklardan ve salgınlardan etkilenen çocukların kurtarılması için çağrı yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre Yemen, 2015 yılından bu yana devam eden iç savaş nedeniyle hastalıkların yayılması ve salgınların yaşanması sonucu sağlık hizmetleri açısından dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak gösterildi.
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