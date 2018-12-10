- UNHCR, Ürdün'deki Suriyelilere Destek İçin Pazar Kurdu

-Yasser Abu Firas röp



( AMMAN ) - UNHCR, Ürdün'deki Suriyelilere destek için pazar kurdu AMMAN



- Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin el yapımı ürünleri satmasına yardımcı olmak için başkent Amman'da kış pazarı kurdu. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), Ürdün'deki Suriyeli mültecilere destek olarak mültecilerin el yapımı ürünlerini satmalarına yardımcı olmak için başkent Amman'da 2. kez yıllık kış pazarını kurdu. Mültecileri ve ailelerini kış mevsiminin başında desteklemek için Cuma günü başlatılan üç günlük etkinlikte 30'dan fazla mülteci satıcısı bu pazarda yer aldı. Sergide, geleneksel Orta Doğu tarzında oyulmuş birçok süs eşyası, resim, giysi ve ahşap eşya bulunuyor. Kurulan pazarın ana amacı, mültecilerin ürünlerini başkent Amman'daki en işlek alışveriş merkezlerinden birinde sergilemelerine ve onlara ek gelir elde etmelerine yardımcı olmak. Pazara katılan Suriyeli satıcı Yasser Abu Firas, "Bu pazar katılmak beni motive etti. Yerel pazara girip iyi bilinen biri haline gelmiştim ancak bu pazar işimizi ve sanatımızı tanıtmak için daha fazla müşteriye ulaşmamıza yardımcı olabilir ki bunu pazar olmadan bunu yapmak kolay bir iş değildir. Pazarın kurulması mali durumumuza yardım etti ve daha fazla üretme isteğimizi arttırdı" dedi.



