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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
UNESCO kentinde 'Atatürk'ün sesi' yankılandı - KARABÜK

UNESCO kentinde 'Atatürk'ün sesi' yankılandı - KARABÜK

UNESCO kentinde "Atatürk'ün sesi" yankılandı - KARABÜK - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmalarının yayınlanma görüntüsüUNESCO kentinde "Atatürk'ün sesi" yankılandıKARABÜK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde belediye hoparlöründen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmaları yayınlandı.Safranbolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bulunan anons hoparlöründen gün içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmaları vatandaşlara dinletildi. - Safranbolu'da "Cumhuriyet Yürüyüşü"İlçede ayrıca bayram dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.
Sunal Tülbentçi Öğretmen Evi'nden başlayan ve Misak - ı Milli Demokrasi meydanında son bulan yürüyüşe, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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