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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu Haberi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri yanmaktan son anda kurtuldu Haberi

Yangının çıktığı yer

Ağaçlı Uttu Anız Yangını Trol 

-Vatandaşın yangını söndürmeye çalışması
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır'da anız yangını korkuttu- Anız yangını Hevsel Bahçeleri'ne sıçramadan söndürüldü DİYARBAKIR

- Diyarbakır eski Mardin yolu üzerinde yol kenarında ateşe verilen anızlar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinin bulunduğu alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangın, Diyarbakır'ın tarihi ve turist mekanı olan On Gözlü Köprüye giden ve eski Mardin yolunda çıktı. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yol kenarında bulunan anızlar ateşe verildi.
Bir anda büyüyen yangının UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine ait ağaçlık alana doğru sıçradı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İhbar üzerine yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alırken, söz konusu yangının kim ya da kimler tarafından çıkardığını bulmak için inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları yangına zamanında müdahale yapılmaması durumunda Hevsel Bahçelerine sıçrayacağı ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan alanın yanabileceğini dile getirdi.
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