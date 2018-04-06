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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Ünal: ''Şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihaleyi, CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar'' - ANKARA

Ünal: ''Şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihaleyi, CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar'' - ANKARA

- AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ettiği sırada, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Ünal: "(CHP milletvekillerinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ihalesini protestosu) Kamu İhale Kurumunun şeffaf bir şekilde, kameraların önünde gerçekleştirdiği ihaleyi gidip CHP'li milletvekilleri hukuksuz bir şekilde maalesef bastılar. Yani ihaleyi basmayı 'şeffaf bir şekilde kameraların önünde gerçekleştirilen bir ihaleye fesat karıştırmak' olarak değerlendirebilir miyiz? Evet, değerlendirebiliriz."

Fabrika Protesto Kamera Toplantı İhaleye Fesat 

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