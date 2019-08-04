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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Umutları tükenen teröristler ölmeyi bekliyor İzle

Umutları tükenen teröristler ölmeyi bekliyor İzle

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( VAN )- Teslim olan teröristler, sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin firar ettiklerine inanıyor VAN

Kırıklı Güvenlik Güçleri Propaganda Terör Örgütü Teröristler 


- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldum. Teslim olan teröristler, terör örgütünün gerçek yüzünü ve içinde bulunduğu son durumu anlattı. Van İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; 31 Temmuz 2019 tarihinde 2 BTÖ mensubu, Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlandı. BTÖ mensuplarıyla yapılan ilk mülakatta; örgütün, gençleri saflarına katmak için “imkansız vaatlerle” propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kandırılarak örgüte katıldıklarını, kendilerinin neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını anlatan BTÖ mensupları, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediği, ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını belirtti.
Morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettiklerini ve ölmeyi beklediklerini dile getiren BTÖ mensupları, daha önceden gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını kaydettiler. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını ifade eden BTÖ mensupları, “Teslim olmak isteyen teröristler vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140-155-156 numaralarını aramaları, kendileri için tek kurtuluş olacak” dediler.
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