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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Umut' yolculuğu kazayla bitti...13 Pakistanlı'nın bulunduğu araç takla attı Haberi

'Umut' yolculuğu kazayla bitti...13 Pakistanlı'nın bulunduğu araç takla attı Haberi

yaralılardan görüntüler

Hastane Akalan Ticari Araç Şili Direksiyon 

-olay yerinden görüntü
-detaylar

( EDİRNE )- Sürücü olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinden İpsala ilçesine seyir halinde olan ve içerisinde 13 Pakistan uyruklu kaçağın bulunduğu araç takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 BL 452 plakalı hafif ticari araç, Korucuköy Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Kazada 5 kişilik araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Pakistan uyruklu 13 kişi yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Jandarma, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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