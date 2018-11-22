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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Umut Kervanı 50 çocuğu giydirdi

Umut Kervanı 50 çocuğu giydirdi

Yardım dağıtımından görüntüler

Kış Mevsimi Hayırseverler 

-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da faaliyet yürüten Umut Kervanı (İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği), 'Çocuklar üşümesin’ kampanyası çerçevesinde 50 çocuğu giydirdi. Dernek binasında yapılan yardımla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sabri Yıldırım, 250 aileye düzenli olarak her ay yardımlarda bulunulduğunu ifade ederek, bunun yanında dönemsel yardımlarda da bulunduklarını söyledi.

Kış mevsimi nedeniyle ‘Çocuklar üşümesin’ adı altında kampanya başlattıklarını dile getiren Yıldırım, “Umut Kervanı olarak başlattığımız kampanyaya Yetimler Vakfı ve IHO Ebrar aracılığı ile kışlık yardımlarımıza başladık. Yetimler Vakfı 10, IHO Ebrar ise 40 olmak üzere 50 çocuğumuza bot ve mont yardımlarında bulunduk. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.
Her ay rutin devam eden yardımların yanında dönemsel yardımlarda da bulunduklarını belirten Yıldırım, “Okul zamanında kırtasiye yardımı, kış mevsiminde kışlık giyim yardımı, bayramlarda giyim yardımı ve kurbanlık et yardımlarımız sürekli devam ediyor. Ben bu kapsamda bizlere yardımları ulaştıran tüm hayırseverlerimize, derneklerimize, ve esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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