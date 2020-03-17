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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Umreden gelen vatandaşlar izole edildi

Umreden gelen vatandaşlar izole edildi

Umre ziyaretçilerinin yurda yerleştirilme görüntüleri

Yurt Dışı Ziyaretçiler Sağlık Taraması Umre 

-Otobüsten iniş görüntüleri
-Otobüs içinden detay
-Vatandaşlardan detay
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- 300 umre ziyaretçisi Eskişehir'de izole altına alındı ESKİŞEHİR

- Umreden gelen ve korona şüphesi taşıyabilme ihtimali olan vatandaşlar, Eskişehir'de bulunan Gündüzalp yurduna yerleştirilerek izole edildi. Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüsün Türkiye'de yayılmaması için önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Korona virüsün yayılmaması için yurt dışından gelen kişiler detaylı sağlık taramasından geçiriliyor. Umreden gelen ve Uşak'a giden 300 vatandaş sabah saatlerinde, Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanına indi. Vatandaşlar, burada bekleyen belediye otobüsleriyle, daha önceden boşaltılan ve gerekli önlemlerin alındığı KYK'ya bağlı Gündüzalp Yurdu'na getirildi.
Polis gözetiminde sırayla otobüslerden indirilen ve gerekli önlemler alınarak yurda yerleştiren vatandaşlar, 14 gün boyunca izole edilerek gerekli testler yapılması için burada bekletileceği öğrenildi.
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