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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Umre'de vefat eden emekli öğretmen Havran'da defnedildi

Umre'de vefat eden emekli öğretmen Havran'da defnedildi

Cenaze müftü konuşma

Emekli Öğretmen Kutsal Topraklar Kutsal Toprak Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-cenaze namazının kılınması
-Cenaze taşınma
-kadının fotoğrafı

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinden emekli öğretmen Leyla Özçam (73) umre ziyareti için gittiği Mekke’de vefat etti. 18 Şubat tarihinde kutsal topraklara giden Özçam, 24 gün kaldığı kutsal topraklarda gelmesine bir gün kala 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Özçam ailesi ise cenazeyi Havran'a defnetmek istedi. Suudi Arabistan'a resmi müracaatın yapılması ardından yaklaşık 10 gün sonra cenaze özel uçakla bu sabah İstanbul’a ardından ise İzmir’e getirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile öğle saatlerinde İzmir'den alınan cenaze Akçay Caddesi üzerindeki evine getirilerek helallik alındı. Ardından ise Yeşil Camii’ne getirildi.
Cenazede Edremit Müftüsü Sait Emin Arvas orada vefat etmenin, bu mübarek gün ve kandilde de toprağa verilmesinin kolay kolay herkese nasip olmayacağını belirtti.
İmam Hatip Alaaddin Gürbüz tarafından kılınan cenaze namazının ardından emekli öğretmen Leyla Özçam’ın cenazesi Havran Kabristanı’nda defnedildi.
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