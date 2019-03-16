Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası açıldı

Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası açıldı

Mehteran gösterisi

Alışkanlık Spor Kompleksi Açılış Töreni Saygı Duruşu Basın Mensupları 

-Hasan Can Röp
-Kürsü konuşmaları
-Kurdele kesilmesi
-Tesis Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binasının açılışını yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniyesporumuzun daha iyi şartlarda spor yapması ve başarılı işlere imza atabilmesi adına bu altyapı tesislerini hazırlıyoruz" dedi.
Ümraniyespor Kulübü Kamp Merkezi ve Kulüp Yönetimi Binası hizmete açıldı. Açılış törenine, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye ilçe kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Fatih Süleyman Denizolgun, AK Parti Ümraniye ilçe Başkanı avukat Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehteran gösterisiyle başlayan açılış töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kürsü konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşma yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybeden Müslümanlar için rahmet dileyerek, “Tabi ki bu noktaya gelinmede dünyanın halinin ne olduğu belli, kafa yapısı hiç değişmiyor. Siyaset konusunda 31 Mart’taki seçimlerimizde bunu iyi anlamamız lazım. Bu hadise bile bize aslında çok büyük bir ders” dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, açılışı yapılan spor kompleksinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Elinden tuttuğumuz, bize inanarak yürüyen arkadaşlarımızla inanılmazı başardık. Ümraniye ve Ümraniyespora 15 yıl boyunca hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak sizden bu kadroya sahip çıkmanızı istiyorum. Gayret ve inanç tekeden süt çıkarıyor. Ve gerçekten Ümraniyespor tekeden süt çıkardı” diye konuştu.
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise, “Gençliğin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan ve risklerden, tehlikelerden uzak tutulması için Ümraniye’de güzel çalışmaları yapıldı. Artık Ümraniyespor ve diğer spor kulüplerimiz Türk sporuna futbolcu yetiştiriyor” diyerek yeni açılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Başkan Hasan Can basın mensuplarına verdiği röportajda, “Kulüp binasının, futbolcuların kamp yaptıkları zaman kalacakları modern bir kulüp yönetim binasının açılışını yaptık. Gerçekten yükselen, 1. ligde başa oynayan, 1. Ligde Ziraat Türkiye kupasında yarı finale kalan ve final oynamaya aday takımlardan birisi olan Ümraniyesporumuzun daha iyi şartlarda spor yapması ve daha başarılı işlere imza atabilmesi adına bu altyapı tesislerini hazırlıyoruz. Ümraniyespora hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesis gezildi.
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Medipol Başakşehir Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarGalatasaray - Medipol Başakşehir Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı