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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ümraniye KADOSAN Sanayi Sitesi girişinde bulunan 2 araç kundaklandı İzle

Ümraniye KADOSAN Sanayi Sitesi girişinde bulunan 2 araç kundaklandı İzle

Araçların yanarken görüntüsü

Polis Güvenlik Görevlisi Benzin Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-İtfayenin söndürülmesi cep tel
-Araçların kullanılmaz halde görüntüsü
-İtfayenin görüntüsü
-Yapılan röpler detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Ümraniye'de araçlar alev alev yandı İSTANBUL

- Ümraniye KADOSAN Sanayi Sitesi'nin A Kapısında park halinde bulunan iki araç benzin dökülerek kundaklandı. Alev Alev yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisler, araçları kundaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Ebubekir caddesi üzerinde bulunan KADOSAN Sanayi Sitesi'nin A Kapısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kapının önünde park halinde bulunan 2 araç kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçları ateşe veren şüpheli kişi yada kişiler olay yerinden kaçarken araçlar alev alev yandı. Araçların yandığını gören sanayi sitesinin güvenlik görevlisi itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri ise araçları söndürmek için çalışma başlattı. alev topuna dönen araçlar çevrede paniğe neden oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası araçlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçlardan bir tanesi kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri ise kaçtığı iddia edilen kişi yada kişileri belirlemek için çalışma başlattı. (VK- ÖY-
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